Sciopero generale in Molise, proclamato dal Soa anche alla Fca di Termoli

TERMOLI. Lunedì 16 dicembre 2019 anche nella fabbrica più grande della regione, la Fca di Termoli, il Soa e la Flmuniti Cub in occasione dello sciopero generale del Molise per il diritto alla salute si fermano e indicono lo sciopero su tutti i turni così come segue: primo turno dalle ore 6 alle 14; secondo turno dalle 14 alle 22; terzo turno dalle ore 22 alle alle 6 del 17 dicembre.

«Siamo operai e persone che vivono quotidianamente in questo territorio, denunciamo la situazione drastica della sanità molisana, chiediamo ad alta voce che si ristabilisca il ruolo della sanità privata che di fatto vuole sostituirsi a quella pubblica con la complicità della politica regionale e nazionale, riteniamo inammissibili i tagli e le chiusure dei servizi ospedalieri di Termoli, Larino, Agnone, Isernia e Venafro. Ora paghi chi ha creato questo crollo sulle spalle dei cittadini. Ora basta! Il 16 dicembre 2019 sciopero! Inoltre parteciperemo uniti alla manifestazione di protesta che partirà dal Molise a Roma in piazza Montecitorio per recriminare e pretendere il nostro diritto alla salute».