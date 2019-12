Integrazione, a Larino arriva un'app pensata per i migranti

LARINO. Un’applicazione dedicata allo Sprar e alla città di Larino. Sarà presentata domenica prossima. Interverranno il sindaco Giuseppe Puchetti, il professor Giovanni Maddalena, Comitato Tecnico Scientifico Progetto Meci, Università degli Studi del Molise; Rocco Abalsamo, responsabile del progetto Sprar/Siproimi Larino e Pietro Tosco - digital content manager, Heritage Srl. L’illustrazione è fissata alle 10.30, frutto del lavoro condotto dall’Università degli Studi del Molise.

Lo studio di ricerca, che ha coinvolto negli ultimi 12 mesi sia il Comune sia lo Sprar locale, sarà l’occasione per conoscere uno strumento importante per l’intera città: una applicazione per dispositivi mobili, pensata e creata esclusivamente per Larino e i migranti. Uno strumento di conoscenza reciproca, di inclusione, di crescita e di sviluppo culturale. Il progetto MeCI intende proporre strumenti per sostenere e facilitare il percorso di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. Tutto ciò dunque elaborando e implementando modelli di comunità inclusiva partendo dalla regione Molise ma che possano essere utili anche in altre realtà. In questo caso specifico, il progetto si attua attraverso l’utilizzo di strumenti comunicativi specifici, elaborati o modificati per garantirne l’operatività e il miglior risultato in funzione interculturale ma anche con una spiccata tendenza alla interdisciplinarità delle competenze.