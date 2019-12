Laboratori e professionalità, si allarga l'offerta formativa dell'Ipsia di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Inizia domenica 15 dicembre l'orientamento dell'Istituto Ipsia di Montenero di Bisaccia: porte aperte e riflettori puntati sulla propria offerta formativa, per una scuola sempre più direttamente connessa con il mondo del lavoro, oggi sempre più esigente e competitivo. Due i corsi di studio proposti: manutenzione e assistenza tecnica e produzioni tessili e sartoriali- moda, per una scuola sempre più improntata alla laboratorialità ed a una spendibilità immediata delle conoscenze e delle competenze acquisite. Secondo i dati eduscopio 2019, i diplomati Ipsia lavorano, e lavorano sul territorio da subito! Ma cosa significa frequentare una scuola professionale? In una parola: laboratori e professionalità. E ancora: didattica innovativa. Formazione sul campo e alternanza scuola lavoro. Erasmus e approfondimenti di cittadinanza attiva. Competenze e conoscenze! Un percorso di formazione completo con sbocchi professionali immediati rappresenta oggi un punto di forza per la collettività e il territorio, costituendo una risorsa unica per i talenti del fare.

La scuola Ipsia vi aspetta con la sua offerta formativa

domenica 15 dicembre al Centro Costaverde per il Workshop day, giovedì 19 dicembre nei locali dell'Istituto per l'OpenLab, sabato 18 gennaio per il Workshop day!