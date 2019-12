Villaggio di natale e campetti di volley in piazza Monumento

TERMOLI. Arriva un nuovo evento promosso dalla Delfina Volley School Termoli che per l'occasione insieme agli amici di creatori di sorrisi allestirà un villaggio di natale e campetti di volley per intrattenere tutte le famiglie che passeggieranno in piazza Vittorio Veneto dalle ore 16.30. Grandi e piccoli, saranno li potranno divertirsi per qualche ora, aspettando l'arrivo di Babbo Natale previsto intorno le ore 18.30.