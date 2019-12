Aut Aut Festival e Orchestra Punto di Valore, successo per il concerto di Natale a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una chiesa di San Pietro apostolo gremita ha accolto a San Martino in Pensilis , ieri 14 dicembre 2019, l’evento organizzato nell’ambito della rassegna culturale Aut Aut Festival che ha visto protagonisti l’orchestra e il coro ‘Punto di Valore’. I maestri Gianluca de Lena, Basso Cannarsa e Savino Alessandro di Palma, hanno diretto i 35 giovani musicisti e i 65 coristi in un repertorio di brani classici della tradizione natalizia come Happy Christmas (War is over!) di John Lennon, ‘Tu scendi dalle stelle’ e ‘Oh happy day’ e in brani che hanno permesso loro di spaziare tra gli stili come ‘L’inno alla gioia’ di Beethoven e ‘Bohemian rapsody’ dei Queeen.

Molte delle esecuzioni del concerto hanno visto personali riarrangiamenti dei maestri e dei loro allievi, rendendo originali i brani proposti al pubblico dell’Aut Aut che, come noto, ha l’obiettivo di valorizzare gli autori locali, affiancandoli nella programmazione agli autori nazionali, proprio come i protagonisti dell’orchestra e del coro ‘Punto di Valore’.

Soddisfatti i membri dell’amministrazione comunale di San Martino in Pensilis, il sindaco Giovanni di Matteo e l’assessore alla Cultura Antonella di Lillo che, insieme al parroco don Nicola Mattia hanno ringraziato i presenti, gli organizzatori e hanno augurato a tutti un Buon Natale.

Gli appuntamenti musicali dell’Aut Aut Festival proseguono mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 18 in Cattedrale a Termoli con il concerto Gospel ‘Feel the joy’, con ingresso libero.