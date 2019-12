Montefalcone nel Sannio: riuscito l'evento formativo sull'assistenza agli anziani

MONTEFALCONE NEL SANNIO. L'anziano: una risorsa per la comunità. Da questa considerazione significativa sono stati tanti gli spunti di riflessione al centro di un corso dedicato all'assistenza agli anziani e che si è svolto alla casa di riposo di Montefalcone nel Sannio.



Relatore del momento formativo è stato il dottor Mino Dentizzi, geriatra di lunga esperienza, già responsabile della Rsa di Larino e con una professionalità riconosciuta in un settore che merita sempre più attenzione sul piano clinico così come per quello umano.

Tanti gli argomenti affrontati e coordinati dall'infermiera professionale Tania Ludmilla Agostini e seguiti con interesse e partecipazione dai dipendenti, da esterni e dalle suore guidate dalla superiora suor Vittoria che con premura e prossimità condividono tanti momenti con gli ospiti della struttura. Assistenza sanitaria, caratteristiche dell'organismo, risposte dell'anziano agli stress e alla vita quotidiana personale e comunitaria, accoglienza, ascolto, dieta corretta, opportunità di coinvolgimento e momenti di condivisione nei vari momenti della giornata, elementi di psicologia e sociologia. Il dottor Dentizzi ha illustrato con chiarezza espositiva e competenza i temi affrontati e confrontandosi con i presenti anche per domande e richieste di chiarimenti su diversi aspetti. L'evento è riuscito con la consegna di un attestato di partecipazione. I responsabili della casa di riposo ringraziano il dottor Dentizzi per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione. Appuntamento alla prossima iniziativa.