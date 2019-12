Sensibilizzare al valore del territorio: l'Ipsia presenta la nuova offerta formativa

MONTENERO DI BISACCIA. Sensibilizzare al valore del territorio, diffondere la cultura del Made in Italy, della professionalità aggiornata, del saper fare con competenze e modernità. Sono solo alcuni degli obiettivi che hanno spinto nella giornata di ieri i docenti e gli studenti dell'Ipsia di Montenero di Bisaccia a presentare la nuova offerta formativa al Centro Costaverde.

Un appuntamento tra la gente, sul territorio, per far conoscere una scuola professionale che rappresenta per la regione Molise un punto di forza per le imprese e le territorialità, che nasce da una didattica prettamente rinnovata per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più a caccia di figure professionali competenti e preparate. Erasmus, corsi di alta formazione, alternanza scuola-lavoro, sfilate di moda, partecipazione a corsi e concorsi nazionali, e ancora laboratori moderni e funzionali: l'imprenditoria della moda e della assistenza tecnica trovano nelle aule dell'Ipsia un'occasione unica per dare voce al proprio talento. La svolta? Una scuola rinnovata, viva, per chi ha voglia di costruire il proprio futuro. E che incomincia a farsi conoscere.