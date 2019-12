​Formazione e Enti territoriali: UniMol consolida e rafforza il legame, amplia le prospettive

TERMOLI. Martedì 17 dicembre 2019, alle ore 12.00, la presentazione e la firma dell’Accordo Quadro tra l'Università degli Studi del Molise, l'Unione dei Comuni del “Basso Biferno” e il Comune di Termoli per la progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione continua per il personale degli enti locali.

A siglare l’accordo nell’Aula Adriatico del Polo universitario di scienze turistiche, in via Duca degli Abruzzi, a Termoli, il Rettore, Luca Brunese, il Presidente dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno, Raffaele Primiani ed il Sindaco del Comune di Termoli, Francesco Roberti.

La formazione, l'aggiornamento e l'alta qualificazione professionale rappresentano non solo aspetti prioritari di per sé, ma comuni denominatori in grado di legare reciprocamente Università, Istituzioni territoriali ed Enti locali, in termini di qualità, sviluppo e opportunità.

Da qui l'idea di un accordo quadro, di durata triennale, che avesse lo scopo principale quello di favorire lo sviluppo della cooperazione di più soggetti istituzionali messi in rete, puntando tutto nel dare risposte concrete alle esigenze formative dei dipendenti pubblici.

Ed il Centro di Ateneo, Unimol Management, Centro Servizi di Alta Formazione per il Management Pubblico e Privato, nato in una prospettiva di conoscenza, sviluppo e aggiornamento della cultura manageriale e imprenditoriale e dedicato alla cura, all'organizzazione ed alla gestione di progetti formativi per i settori pubblico e privato, rappresenta la prospettiva più efficace per tali opportunità.