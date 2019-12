RurArt2019: ll Molise sale sul secondo gradino del podio

CAMPOBASSO. Il Molise sale sul secondo gradino del podio, sfiorando per soli due voti la vittoria. «L'opera realizzata da Riccardo Buonafede (foto) è risultata infatti la seconda più votata oggi pomeriggio alla finale nazionale - trasmessa in diretta web - di RurArt2019, ovvero la rassegna artistica che ha visto 5 writer (in representanza delle 5 regioni finaliste) sfidarsi nella realizzazione di disegni sull'agricoltura. Una bella iniziativa che ha fatto incontrare tradizione e innovazione, passato e futuro, arte e territorio attraverso il genio e il talento dei giovani. Di sicuro un grandissimo risultato per la nostra piccola regione e una bella vetrina in un contesto così importante e prestigioso.Complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso e un grazie doveroso e sincero a Riccardo per aver portato così in alto il nome del Molise. Parafrasando i linguaggi del pallone, siamo di fatto vicecampioni d'Italia. Vuol dire che la prossima volta punteremo direttamente allo scudetto. Viva l"agricoltura, viva la Street art e viva il Molise!» A darne notizia è stato l'assessore regionale all'Agricoltura e all'Ambiente Nicola Cavaliere.