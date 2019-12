Comune mette in palio un premio in denaro ai cacciatori che abbattono più cinghiali

PETRELLA TIFERNINA. Per contribuire all’annosa questione legata al sovrappopolamento dei cinghiali, che costituiscono una vera emergenza per le coltivazioni e per la incolumità degli automobilisti, il Consiglio comunale di Petrella Tifernina nella serata di venerdì 13 dicembre 2019, su proposta del sindaco Alessandro Amoroso, Vice Presidente della Provincia di Campobasso, molto attento alla problematica, dopo aver interessato le Istituzioni regionali ed aver partecipato all’ultima manifestazione davanti Palazzo Chigi indetta dalla Coldiretti, ha approvato il regolamento per l’istituzione “Meno cinghiali – Petrella Tifernina”.

Il regolamento, senza precedenti in Italia, demanda alla Giunta comunale la facoltà di determinare un premio in denaro per la squadra di cacciatori che abbiano abbattuto il maggior numero di cinghiali nel comune di Petrella e nel comprensorio.

La squadra di cacciatori che dimostrerà , tramite registri vidimati dall’Atc, di aver soppresso più ungulati nella stagione venatoria in atto, nei comuni di Petrella Tifernina, Castellino del Biferno, Montagano, Matrice e Lucito, si aggiudicherà il trofeo.

“ Il fenomeno in questione ha raggiunto grandi dimensioni, purtroppo – afferma il primo cittadino di Petrella Alessandro Amoroso - l’obiettivo è che l’iniziativapossa essere da stimolo alle Istituzioni romane nel prendere provvedimenti a carattere emergenziale e possa contribuire a ridurre la presenza di cinghiali presenti sul territorio di Petrella e dintorni”.