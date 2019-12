Verso la modifica del decreto Balduzzi: «E ora la votino tutte le Regioni»

TERMOLI. La sorpresa più gradita è quella della possibile revisione del decreto Balduzzi, il padre di tutti i guai della sanità molisana, per qualcuno.

«Risultato positivo nel vedere reinserito nel documento finale, proposto e inviato alla Conferenza Stato-Regioni dai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, l'articolo che prevede la rivisitazione e modifica del famigerato Decreto ministeriale 70/2015 (Balduzzi).

Resta ora l'auspicio che questa proposta del Patto per la Salute venga approvato all'unanimità delle Regioni, anche se notevole saranno le difficoltà considerato che alcune proposte indicate dalle Regioni non sono state accolte e inserite nel documento in oggetto».

Questo il commento del presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice.