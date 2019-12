Sicurezza, competitività e occupazione, prorogati tre bandi a favore della Pesca

CAMPOBASSO. L’assessorato alla Politiche agricole della Regione Molise ha prorogato al 10 febbraio 2020 la scadenza di tre bandi Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).



Si tratta dei bandi numero 1.29, 1.32 e 2.48, che riguardano interventi su pesca e acquacoltura e per i quali il termine ultimo di presentazione delle domande era stato in precedenza fissato al 31 dicembre 2019.

“Abbiamo deciso - dichiara l’assessore al ramo Nicola Cavaliere - di assecondare le richieste degli operatori, che avranno in questo modo più tempo per partecipare e usufruire delle opportunità offerte da misure importanti per la crescita del settore”.

“Le aziende avranno infatti la possibilità - spiega - di migliorare le condizioni igieniche, di sicurezza e di lavoro per i pescatori, di investire su produzione e competitività e infine intraprendere percorsi di formazione che consentiranno l’impiego di giovani, con inevitabili risvolti anche dal punto di vista occupazionale”.