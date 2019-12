TERMOLI. Giovedì 19 dicembre alle ore 17, il liceo artistico Jacovitti di Termoli, sito in via Corsica 135, ospiterà l'illustratore Michelangelo Rossato. L'incontro, aperto al pubblico, è l'occasione per conoscere un grande illustratore che parlerà del suo ultimo libro "Il cuore di Giovanna d'Arco", che lo vede autore del testo e immagini.