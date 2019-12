Pensieri e parole, Virginia Macchiaroli Mucciaccio presenta il suo libro di poesie

TERMOLI. Appuntamento giovedì 19 dicembre, in aula magna dell'Istituto Alberghiero di Termoli, alle ore 16 per la presentazione del libro di poesie “Pensieri e parole” di Virginia Macchiaroli Mucciaccio.



Interverranno il Prof Giovanni Tesone, la prof.ssa Rosalia Ruggiero, il Prof. Gaspero Di Lisa. Conduce la prof.ssa Antonietta Aida Caruso. Il libro è stato prodotto dai Cantieri Creativi.

La produzione poetica di Virginia Macchiaroli Mucciaccio è costantemente illuminata da una vigorosa umanità, in un immaginario sempre ancorato al reale; un dono di Natale speciale, quello della Mucciaccio, che ci regala parole pervase da stabilità emotiva ed esistenziale, partecipazione alla vita e positività, in un mondo sempre più instabile e complesso come quello contemporaneo.