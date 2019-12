L'economia di Francesco: il dibattito al circolo Jovine

GUGLIONESI. I Care (mi sta a Cuore) riscoprire il valore e la modernità dell’economia civile fondata sulla reciprocità, fraternità e gratuità e, con essa, l’attualità del messaggio di Don Lorenzo Milani; costruire nuovi percorsi di sviluppo economico e sociale della nostra comunità. E’ questo l’abstract dell’incontro che tiene banco oggi a Guglionesi, nella sede del circolo Francesco Jovine. “Economy of Francesco” per una economia più giusta e sostenibile. Sfiduciati, ansiosi e impoveriti: così il Rapporto Censis descrive gli italiani che, per il 74%, ritengono che l’economia continuerà ad oscillare tra mini crescita e stagnazione mentre un altro 26% pensa che si andrà verso una nuova recessione. A dominare (69%) è: l’incertezza causata dall’impoverimento in quanto si lavora e si guadagna meno; la stanchezza in quanto il 74% dichiara di sentirsi molto stressato per famiglia, lavoro e relazioni.

Viviamo in una società/economia, rileva l’economista statunitense Jeffrey Sachs, che persegue soltanto la ricchezza (senza peraltro raggiungerla) e non la “felicità”; che non si basa sulla virtù e sul prendersi cura degli uni degli altri, ma su come diventare ricchi; che ci insegna a massimizzare il profitto ed a pensare unicamente al “personale” interesse con il risultato di alimentare disuguaglianze, esclusione sociale e inquinamento ambientale, ed una crescente “ansia/paura” di non riuscire (vedi Rapporto Censis).

Ed è in questo contesto economico e sociale che, negli ultimi anni, si è riscoperto il valore e la modernità dell’economia civile legata al pensiero di Antonio Genovesi (di cui ricorre il 250° anniversario della sua scomparsa) fondata sulla reciprocità, fraternità e gratuità.

Nelle giornate di Bertinoro sull’economia civile, si è rivolto lo sguardo verso un’idea di “prosperità inclusiva” che tende ad unire la creazione della ricchezza con la sua “distribuzione” al fine di contrastare la disuguaglianza e l’esclusione sociale, migliorare la qualità della vita e del lavoro.

Ma questo pensiero è coltivato da una “ristretta” cerchia di esperti? Sembrerebbe di no.

Proprio su questi temi si terrà ad Assisi, dal 26 al 28 marzo, un evento internazionale “Economy Francesco”, voluto da Papa Francesco, rivolto ai giovani, agli economisti ed agli imprenditori per disegnare “insieme” una nuova economia più giusta e più sostenibile.

Un evento che vedrà la presenza di rappresentanti provenienti da oltre 45 Paesi, che sarà rivolto a tutti (credenti e non) e che vedrà la partecipazione di premi Nobel (Mohammad Yunus e Amarthya Sen) ed economisti legati al pensiero dell’economia civile (Stefano Zamagni, Jeffrey Sachs).

“Towards (verso) the Economy of Francesco”: in preparazione di questo grande evento si stanno svolgendo, in Italia e nel mondo, incontri per approfondire il tema ed elaborare proposte sullo stesso.

Adottato da Don Lorenzo Milani, il motto “I Care” (proveniente dalla storia americana dei primi anni del 900) significa “mi sta a cuore”.

Questa frase campeggia, ancora oggi, su un cartello all’ingresso della scuola di Barbiana (Comune di Vicchio – Firenze) avviata ed animata da Don Lorenzo Milani dal 1954 al 1967. Un motto che riassumeva la finalità di “cura” educativa della scuola orientata a promuovere e stimolare l’attenzione per l’altro e per la società, a dare significato all’impegno per gli altri.

Una sollecitazione particolarmente attuale in un momento in cui la nostra società sembra aver smarrito il senso (direzione) del suo cammino; in cui c’è bisogno di (ri)costruire “senso” di comunità con il quale valorizzare le “virtù civiche” e la natura “socievole” dell’essere umano (l’esatto contrario del clima di odio e violenza, non solo verbale, che caratterizza i nostri giorni).

«Scriveremo (anche noi con una targa), all’ingresso della nostra associazione, “I Care” e proveremo a trasformare Guglionesi in un “luogo/laboratorio” dedicato alla conoscenza di un pensiero (visione) – spiega il presidente Giorgio Gagliardi - legato all’economia civile, in grado di offrire “nuove risposte” alle criticità descritte dal Rapporto del Censis (l’esperienza di Adriano Olivetti, che richiameremo nell’incontro, costituisce un importante riferimento).

Insieme al Forum del Terzo settore Molise e con il contributo di esperti, cercheremo di coniugare il dibattito nazionale (vedi evento di Assisi) con le attività/esperienze “quotidiane” promosse dalla nostra associazione ad iniziare dal protocollo d’intesa sottoscritto il 27 ottobre presso la sede del Circolo F. Iovine. Un protocollo teso a creare, nel settore moda e nell’artigianato artistico e tradizionale, nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali capaci di appassionare i giovani (e meno giovani) e renderli “partecipi/protagonisti” del loro futuro e di quello della loro comunità.

Un protocollo che valorizza le associazioni del Terzo settore per la loro capacità di costruire “beni relazionali” (indispensabili per creare reti collaborative) e di generare nuovi processi di sviluppo. All’interno del Terzo settore un ruolo importante è ricoperto dalla cooperazione a cui, la nostra costituzione (art.45), assegna la duplice funzione economica e sociale. Partecipano all’incontro Mario Bellotti (sindaco di Guglionesi), Giorgio Arcolesse (Legambiente Molise), Peppe Iglieri (docente Università del Molise), Cloridano Bellocchio (docente Istituto Omnicomprensivo Guglionesi), Loreto Tizzani (Anpi Molise), Marcella Stumpo (associazione don Lorenzo Milani).