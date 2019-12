Borracce agli atleti dell'Airino basket

TERMOLI. Riceveranno un regalo speciale tutti i ragazzi delle squadre giovanili dell’Airino Basket Termoli: borracce ecologiche per dissetarsi durante le partite e gli allenamenti e per poter così dire basta alla plastica sul parquet. L’Airino insieme allo sponsor, l’azienda Wall Ideas che da Termoli porta i suoi affreschi digitali brevettati in tutto il mondo, ha deciso per il Natale 2019 di sensibilizzare i propri giovani atleti con un messaggio di responsabilità ecologica.

“Siamo sempre in prima linea su temi che riguardano il futuro della nostra comunità. Siamo certi - commenta il presidente Fernando Biondi - che questo piccolo dono potrà stimolare una riflessione tra i nostri ragazzi. Voglio ringraziare Wall Ideas per aver sposato questa iniziativa e averci consentito di dare il nostro piccolo contributo ad un tema che, grazie anche all’impegno della giovane Greta, sta coinvolgendo i ragazzi di tutto il mondo.”

Domani pomeriggio, giovedì 19 dicembre, durante la festa natalizia del nostro centro Minibasket, presso il PalAirino, conla presenza dei rappresentanti della ditta che sostiene questo progetto, gli amici Giuseppe Biondie Maurizio Coppolae il presidente Biondi Fiondi, i mini atleti avranno per primi in dono questo pensiero.