Borse di studio per 37 studenti molisani, sabato la cerimonia

CAMPOBASSO. Anche quest’anno la Mutua sanitaria Cesare Pozzo premia gli studenti più meritevoli di Scuole primarie, Scuole secondarie di primo e secondo grado, Università di primo livello e magistrale, Università estere.

Trentasette giovani molisani verranno premiati nel corso della cerimonia che si terrà a Campobasso il 21 dicembre alle ore 17.00 nella sala consiliare del Comune in piazza Vittorio Emanuele, 29.

“Il diritto allo studio, al pari del diritto alla salute, è uno dei valori sui quali si fonda la nostra Società – afferma Armando Messineo, presidente nazionale della Mutua sanitaria Cesare Pozzo - Crediamo fermamente nel valore dell’istruzione per costruire il futuro dei giovani e garantire lo sviluppo del nostro Paese”.

Ogni anno CesarePozzo rinnova il suo impegno a favore della formazione scolastica e universitaria, con l’aiuto economico concreto dei sussidi per i soci e i loro familiari. Nel 2019 i sussidi allo studio erogati in Molise ammontano a 6.110 euro e quelli erogati complessivamente in Italia a 324.360 euro.