TERMOLI. Ultima di campionato per la Piccola Montecarlo prima di Natale contro il Metropolitan. Il punteggio di 4-1 ha contraddistinto questa sessione di campionato a dir poco complicato, della compagine termolese. Infatti i ragazzi di corso Nazionale perdono a Casacalenda con il Bar Centrale, prima vittoria assoluta per loro, vincono in casa contro l'House Games di Santa Croce e perdono in casa del Tilt Club, tutte nel segno del 4 a 1.

Dopo la partita contro il Metropolitan quindi calerà il sipario sulla stagione 2019 e sarà occasione per scambiarsi gli auguri per le feste natalizie. Nella serata si svolgerà un grande evento, l'unione d'amore di due componenti della squadra.