Stefano Ugo Quaranta nuovo direttore dell'Inps Molise

CAMPOBASSO. Dal 16 dicembre ha assunto l’incarico di Direttore regionale dell’Inps per il Molise il dottor Stefano Ugo Quaranta. «L’occasione mi è propizia per porgervi il mio più cordiale saluto con l’auspicio di una proficua collaborazione con tutti voi, in sintonia con il percorso già tracciato dal mio predecessore, dr Elio Rivezzi nominato Direttore regionale Inps per l’Emilia Romagna. Auguro un sereno Natale e un prospero anno nuovo».