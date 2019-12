Domenica il concerto di musica jazz con il pianista Zamuner

TERMOLI. Domenica 22 dicembre 2019, nell’ambito della Stagione Concertistica TERMOLIMUSICA, alle ore 18.00 presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli si terrà un concerto dedicato alla musica jazz con il giovane pianista napoletano Paolo Zamuner che si è reso disponibile a sostituire il pianista Ben Rosenblum di New York costretto a declinare l’invito per motivi personali con la promessa che Termoli appena possibile.

Paolo Zamuner è nato a Napoli, si approccia presto allo studio del pianoforte sotto la guida del maestro Orazio Maione, si appassiona alla musica d'improvvisazione e inizia a studiare con la pianista e jazzista americana Carmel Rossini, prosegue i suoi studi , suonando in diverse formazioni , segue un corso di perfezionamento ritmico con il percussionista americano Karl Potter, con il quale si esibirà in diverse manifestazioni. Successivamente studia pianoforte jazz al conservatorio di Napoli San Pietro a Majella sotto la guida del M ° Francesco D’errico, e segue i corsi di improvvisazione diretti da Barry Harris. Nel 2016 consegue la laurea triennale in musica jazz con il massimo dei voti e la lode ; attualmente si esibisce in duo con la cantante Emilia Zamuner, in trio con i musicisti Umberto Lepore E Giovanni Iacovella con i quali sta sviluppando nuove sonorità e idee da applicare al jazz inserendo brani non propriamente appartenenti alla tradizione con contaminazioni proveniente anche dalla musica classica Segue i Corsi Di Perfezionamento Estivi Presso La prestigiosa accademia “Siena Jazz”, che gli permetterà di suonare in alcune formazioni di musicisti italiani ed internazionali (Claudio Fasoli, Drew Gress, Chris Tordini) Apre il concerto Del pianista statunitense Kenny Werner presso il “Modo” Salerno si esibisce in piano solo per la rassegna Maggio dei monumenti presso “Villa Pignatelli” Ha fatto tournée in italia e all’estero fra le rassegne più importanti Italiane “Guido Rospigliosi” in Toscana “Anacapri Fa Musica” Associazione F.M. Napoletano PozzuoliJazz Festival-Napoli Piano City -Napoli JazzFlirt-Formia Pisa JazzPisa All That Music-Bolzano Bologna JazzFestival-Bologna JazzKeller -Germania Budapest JazzClub-Ungheria Teatro Circo Albacete-Spagna All’attivo una pubblicazione con la formazione “ConvergenzeParallele” prodotto dalla prestigiosa etichetta “Dodici lune”.