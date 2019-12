TERMOLI. Nell’ambito delle manifestazioni " Natale Insieme" organizzato dall'Istituto Comprensivo Schweitzer , plesso Giovanni Paolo II°in via Stati Uniti d'America , dopo la rappresentazione della commedia musicale "Christma's Carol" martedì pomeriggio all'auditorium di Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande e quella di mercoledì presso la scuola di via Stati Uniti dove è andata in scena una breve ma molto divertente scenetta che rappresentava uno spaccato di vita in una casa di marinai termolesi nel borgo nel cuore della vecchia Termoli dal titolo" Natale in casa Tornola " interpretato dai bravissimi molto divertenti alunni della V^ B .

Giovedì pomeriggio , la V^ A sempre dello stesso plesso ha riproposto "Natale in casa Tornola".

Da premettere che la replica della rappresentazione , non è stata fatta per mettere in competizione le classi delle quinte e vedere chi è più bravo, ma soltanto per farci apprezzare come i bambini abbiano appreso con entusiasmo la cultura e la tradizione della terra dove si vive e si risiede nel nostro caso Termoli .

Come sono state brave e attente ai particolari i docenti delle classi che hanno preceduto questa esibizione, sono state brave allo stesso modo anche le maestre Franca Celenza , Maria Rosaria Zecchino, Angela Lamanda e Gioia Memoli , alcune di loro pur non essendo termolesi sono state talmente brave ad addentrarsi nelle sfaccettature del nostro vernacolo .

Anche questa volta alcuni testi di poesie in vernacolo recitate in modo davvero impeccabile , sono stati scritti dalla signora AnnaGina Costantino come la canzone "Tu scendi dalle Stelle" tradotta in vernacolo in "'E' nata una stella" dal Prof.Nicola Palladino .

Un grande aiuto per l'apprendimento del dialetto è stato dato da una mamma, che fa parte del gruppo folkloristico "A Schaffett’" non potevano sperare di meglio come insegnante di dizione termolese.