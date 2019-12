Due arresti per estorsione e atti persecutori

CAMPOBASSO. I Carabinieri della Stazione di Campobasso hanno tratto in arresto due uomini già noti alle forze dell’ordine, uno dei quali d’origine campana, in esecuzione di due distinti ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale.



I due arresti riguardano vicende avvenute nel recente passato e riguardano condanne, per il primo, per il reato di estorsione e, per l’altro, per i reati di atti persecutori, violenza privata, danneggiamento, porto abusivo di armi, accensioni ed esplosioni pericolose, trattamento illecito di dati.

Gli arrestati sono stati tradotti nella casa circondariale di Campobasso.