CASACALENDA. Pranzo di Natale per la classe 1964 In questo periodo di fine anno si rinnovano incontri conviviali per condividere gli obiettivi raggiunti e le prossime sfide che si aspettano per l’anno 2020.

La classe 1964 di Casacalenda come da tradizione ha condiviso il pranzo di Natale per vivere un giorno insieme festeggiando gli anni vissuti e guardando al futuro con ottimismo, gioia di vivere e senso di fraternità.