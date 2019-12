«Facciamo un viaggio insieme» col Boccardi-Tiberio

TERMOLI. Si aprirà con l’esibizione dei vincitori del mondiale di balli latino – americani la Giornata creativa dal titolo “Facciamo un viaggio insieme” organizzata presso l’Istituto “Boccardi – Tiberio”. Alle ore 9.00 i cinque atleti, tra cui due alunne della scuola di via De Gasperi e allieve della scuola di ballo “Asd Emozioni Latine”, daranno prova del loro talento portando in scena “Escape from war”, motivo che è valso loro il titolo mondiale. Si tratta di Miriam Infusino, della III A RIM, Arianna Zizzari della IV A RIM, che danzeranno assieme a Miriam Marcovecchio, Marco Collini (ex alunni del “Boccardi – Tiberio”) ed Enrico Carafa. Al termine dell’esibizione, gli studenti si divideranno nei diversi laboratori allestiti nell’Istituto che svilupperanno attività e tematiche diverse su temi legati allo sport, alla musica, al cinema, alla simulazione di processo penale e all’arte. Tra le iniziative organizzate, è previsto anche un incontro, rivolto alle classi terze e quarte, con l’agenzia “Creatori di sorrisi”.