Ubriaco investe due ciclisti e fugge, arrestato dai Carabinieri

BOJANO. E' di due feriti, di cui uno verserebbe in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente avvenuto ieri mattina sulla Statale 17 a Bojano in direzione Isernia che ha coinvolto due ciclisti. L'auto che li ha travolti ha continuato la sua corsa senza che il conducente si fermasse a prestare soccorso ed è stato rintracciato e fermato dalla Polizia solo successivamente. I ciclisti feriti sono stati trasportati all'Ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bojano, la Polstrada, le ambulanze del 118 e il personale Anas.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bojano, immediatamente dopo l’investimento dei due ciclisti avvenuto questa mattina al chilometro 209 della S.S.17 “Appulo – Sannitica”, da parte di un uomo alla guida di una 600, rintracciavano l’investitore nelle immediate vicinanze del luogo dell’occorso.

L’uomo, che aveva cercato di darsi alla fuga senza soccorrere i feriti, era già noto ai carabinieri di Bojano.

L’investitore veniva anche sottoposto all’accertamento etilometrico, risultando positivo; per tutti i reati commessi, veniva quindi dichiarato in arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.