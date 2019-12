RIPABOTTONI. “Festa di Natale” nella Residenza per anziani la “Casa dei Nonni d’Italia” di Ripabottoni che, come ogni anno, ha voluto far vivere ai suoi ospiti l’atmosfera natalizia di questo magico periodo dell’anno in cui tutti amiamo stare in compagnia di familiari e amici. Un’occasione speciale in cui i nostri nonni hanno avuto modo di trascorrere un pomeriggio in allegria all’insegna degli auguri sinceri e dei forti abbracci, e di gioire della presenza e dell’affetto dei propri cari, del personale della struttura e dei ragazzi volontari del Servizio Civile Universale. Ad allietare i presenti la musica di Antonio Colonnesi che ha intrattenuto ospiti e parenti; una festa più che riuscita caratterizzata da tante risate, giochi, canti, balli e dall’immancabile ricco buffet per tutti.

«Ogni volta – spiega la direttrice, Patrizia Pano – cerchiamo di far vivere ai nostri ospiti il tradizionale spirito natalizio cercando, al contempo, di aggiungere un elemento di novità in grado di rendere le nostre feste sempre diverse e speciali». Infatti, dopo il Natale 2016 all’insegna dell’integrazione organizzato con la presenza di una trentina di giovani migranti provenienti dalla Nigeria, Costa D’avorio, Sierra Leone e dal Gambia ospiti del centro di accoglienza “Xenia” allora presente a Ripabottoni, e quello trascorso unitamente ai bambini della scuola dell’infanzia; quest’anno protagoniste sono state le luminarie fatte installare dalla Fondazione Arturo Giovannitti all’interno del nostro cortile e all’esterno della Casa di Riposo. «E’ stato emozionante osservare gli occhi degli anziani letteralmente illuminarsi all’accensione delle luci», il commento della dottoressa Pano.