Fratel Costantino: «Non cerchiamo il prestigio ma la bellezza dell'umiltà»

TERMOLI. Questo il messaggio di natale da parte del fondatore dell'associazione europea amici di San Rocco fratel Costantino.

«Noi uomini siamo abituati a cercare un posto di prestigio ed è molto difficile conoscere la bellezza della umiltà.

Ma Dio, pur essendo davvero, non solo il Tutto, ma Colui che dà senso al nostro niente, sceglie la via dell'umiltà e povertà, che sono, ancora oggi, la via delle anime che si sforzano di fare posto alla santità, alla gioia, all'accoglienza, al perdono e all'amore, divenendo come una mangiatoia che accoglie il Bambino Gesù.

Auguri di buon Natale a tutti voi».