La musica folk-rock di Enrico Capuano in Basso Molise

TERMOLI. Il noto artista romano Enrico Capuano nei giorni scorsi si è esibito in versione acustica in Basso Molise accompagnato dalla sua corista e cantante Dunia Molina. Ideatore del genere folk-rock Capuano da sempre attraverso la sua musica veicola anche un messaggio di pace e di riscoperta dei valori tradizionali. Un omaggio alla musica anni '70 anglosassone e ai cantautori italiani che sono parte integrante del background di Enrico. Sono stati reinterpretati classici come "Hotel California" degli Eagles e "Knockin on heaven's door" di Bob Dylan, ma anche "Monnalisa" di Ivan Graziani o "Il pescatore" di De Andrè. Non potevano mancare comunque le "Tarante" e le "Tammurriate" che coinvolgono sempre tutti gli appassionati. Ora si aspetta la band al completo di Enrico Capuano, la "Tammurriata rock".