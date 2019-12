A Colle della Torre e contrada Fucilieri Babbo Natale consegna i regali ai bimbi

TERMOLI. Oggi, domenica 22 dicembre, Babbo Natale è a Termoli presso la casetta in via G. Pascoli vicino al campetto di calcio. L' evento è alla sua seconda edizione ed è organizzato dall'Assocazione Contrade Termoli Nord e dal Lions Club Tifernus. Bevande e stuzzichini gratuiti! Genitori, nonni o zii possono consegnare, in mattinata dalle 10 alle 12, i regali indicando su un biglietto nome e cognome dei bimbi. La consegna da parte di Babbo Natale avverrà tra le 16 e le 19 dello stesso giorno. Per info: Maria 3479371813.