Presidente e giocatori del Termoli calcio 1920 portano doni in Pediatria

TERMOLI. Questa mattina alle ore 11 il presidente del Termoli calcio 1920 Marco Castelluccio, nonostante le mille vicissitudini societarie, insieme ad una delegazione della squadra si recherà, come fece già negli ultimi due anni, all'ospedale San Timoteo di Termoli presso il reparto pediatrico, per consegnare ai piccoli degenti che in questi giorni di festa sono ricoverati presso il nosocomio termolese, dei doni, giocattoli e cercare di rendere meno triste la più bella festa dell'anno.