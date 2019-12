«Continuiamo a parlare di te come se non fossi mai andato via», il ricordo di Nicolino Licursi

URURI. Tre anni fa, un perfido infarto stroncò la vita di Nicolino Licursi, sottraendolo agli affetti. Oggi, a tre anni da quel giorno così triste, la moglie Rosa e il figlio Luigi lo ricordano così: «Continuiamo a parlare di te come se non fossi mai andato via, rivivendo soprattutto le cose che strappano un sorriso. Nicolino, sei sempre vivo nei ricordi, quelli belli».