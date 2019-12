Babbo Natale arriva con le borracce: "Guardialfiera Green"

GUARDIALFIERA. Dopo la festa dell’albero che si è tenura il 20 Novembre 2019 con la messa a dimora di alberi per ogni bambino nata negli anni 2018 e 2019, l’Amministrazione Comunale di Guardialfiera guidata dal sindaco Vincenzo Tozzi, ha dato un nuovo stimolo alla tutela e salvaguardia dell’ambiente.



L’Amministrazione Comunale, come di consetudine ultimo giorno di scuola si è recata presso il plesso della Scuola di Guardialfiera; questa volta è stata colta l’occasione per consegnare come dono natalizio borracce in alluminio. E’ arrivato Babbo Natale consegnando a tutte le studentesse e a tutti gli studenti della Scuola Infanzia, Primaria e Scuola Superiore di Primo grado, borracce in allumino per dire addio all’utilizzo della plastica.

L’amministrazione Comunale ha voluto dare un importante segnale iniziando proprio dai più piccoli per arrivare a sensibilizzare l’intera comunità.