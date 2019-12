Tamponamento in via Corsica, 37enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Traffico in tilt in via Corsica, intorno alle 18.45. Un tamponamento tra due autovetture, in un'ora di punta della circolazione intensissima prenatalizia ha fatto creare ingorghi su uno dei due viadotti. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli il 37enne del posto R. D.