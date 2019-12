TERMOLI. In via Ruffini numero 4 da ieri sera la mostra di Genya Krikova: "I ritratti delle case", esposizione di tavole ad acquerello.

L'artista russa ha esposto a Mosca e in diverse città europee. Attualmente vive e lavora a Monaco di Baviera. Li espone in un laboratorio di orafo in via Alfano 4 dalle 18.