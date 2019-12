TERMOLI. Questa foto scattata da Cristina Di Pardo conferisce una immagine natalizia della nostra città davvero affascinante. Uno scatto che ha ricevuto anche tantissimi like sui social meritatissimo. Il nostro Castello Svevo uno dei simboli caratteristici della nostra città che con l'inquadratura giusta le luci compatibili e un pizzico di fantasia creativa hanno dato modo a Cristina Di Pardo di creare se non proprio il più bello, senz'altro tra i più belli insomma da podio come scatto natalizio che ci fa apprezzare ancor di più la nostra città.