Pirata della strada travolge una 36enne in pieno centro e fugge

VINCHIATURO. Sono ancora in corso le ricerche da parte dei Carabinieri per individuare il pirata della strada che questa notte, intorno all'una e trenta, lungo il corso di Vinchiaturo ha travolto una donna di 36 annii, originaria di Sab Giuliano del Sannio, sbalzandola sul marciapiedi e fuggendo poi senza prestare soccorso.

La donna, rimasta priva di sensi, è stata soccorsa da un passante che ha allertato il 118 ed è stata trasportata all'ospedale Cardarelli di Campobasso in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ha riportato diverse fratture da politrauma della strada, ma non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri della compagnia di Bojano che stanno indagando cercano testimoni che possano fornire maggiori dettagli sull'accaduto.

A quanto pare l'auto viaggiava a forte velocità.