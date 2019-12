​Lotteria Italia: è caccia al biglietto anche in Molise

ROMA. Lotteria Italia: è caccia al biglietto, in Molise lo scorso anno venduti 30mila biglietti, centrate due vincite da 25mila euro



Sono stati 29.760 i tagliandi della Lotteria Italia 2018 staccati in Molise. Nella scorsa edizione a Campobasso sono stati venduti 23.720 biglietti, a Isernia, invece, le vendite hanno raggiunto quota 6.040, informa Agipronews. La regione si conferma sempre in classifica per le vincite: lo scorso anno sono stati venduti due tagliandi da 25mila euro ciascuno, un trend in linea con il 2017, quando fu registrato un solo biglietto vincente, ma da 50mila euro.