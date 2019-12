Scontro tra 3 auto sull'A14: diversi feriti, uno incastrato nelle lamiere

VAL DI SANGRO. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Lanciano, verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra 3 auto avvenuto all'altezza del km 420. Ci sono dei feriti, uno incastrato nelle lamiere.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code.

Chi è diretto a Bologna deve uscire a Val di Sangro dove ci sono incolonnamenti per 5 km e si consiglia di rientrare in A14 all'altezza di Ortona dopo aver percorso la ss 16 Adriatica.

Si consiglia di anticipare l'uscita a Vasto nord.

Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO