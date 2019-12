GUGLIONESI. E’ tutto pronto per la grande serata che si svolgerà questa sera, venerdì 27 dicembre, presso il Frantic Cafè di Guglionesi, per salutare tutti insieme il 2019 e accogliere al meglio il 2020.

Ospiti della serata la tribute band dei Queen, “I Queenuendo”.

Nascono a Grassano (MT) dall’idea dei fratelli Bolettieri (F. Mercury e R. Taylor), amanti della musica dei Queen ed intenzionati e far rivivere l’epopea che ha portato Freddie e compagni a toccare le vette più alte del rock anni Settanta e Ottanta.

Il nome della band, una sorta di gerundio, è un curioso ibrido tra il nome Queen ed Innuendo, titolo dell’ultimo album con il cantante ancora in vita.

Dopo i primi anni di rodaggio in cui alternano diversi componenti della band, trovano il loro John Deacon nel vivaio di famiglia, il cugino Luigi, e consolidano la formazione attuale nell’estate del 2017, quando Vito Dematteis e la sua Red Special dicono sì al progetto.

Il loro è un tributo musicale e le prime uscite non si fanno attendere, ma i 4 capiscono che quando si parla di Queen la sola musica non basta. Così decidono di alzare l’asticella e cambiare marcia. Commissionano e si procurano ogni espediente e materiale dell’epoca: costumi di scena, luci, parrucche, proiezioni, marchi, gadget e tutto quello che trasformerà il loro spettacoli in un’esperienza surreale per il pubblico, che torna a rivivere quei magici anni.

Le date si susseguono rapidamente una dopo l’altra. Nel giro di meno di un anno i loro concerti toccano tutte le principali città della Puglia e della Basilicata: Matera, Potenza, Taranto, Altamura, Foggia, Bari. Un inizio lanciatissimo come nessuno si aspettava. Nell’ultimo periodo hanno girato anche alcuni paesi europei e sono stati ospitati anche in Spagna

Il vasto repertorio tocca tutte le più grandi hit dell’istrionico quartetto inglese, tra le altre: Bohemian Rhapsody, Somebody To Love, We Will Rock You, We Are The Champions, Another One Bites The Dust, Under Pressure, Radio Ga Ga, I Want To Break Free, A Kind Of Magic, Who Wants To Live Forever, Innnuendo, The Show Must Go On e molti altri successi, per un’emozionante concerto non-stop di oltre due ore.

Appuntamento, quindi, per questa sera alle ore 22:30, l’ingresso è gratuito.

LA BAND: FREDDIE MERCURY – Nino Bolettieri, BRIAN MAY – Vito Dematteis, ROGER TAYLOR – Giuseppe Bolettieri, JOHN DEACON – Luigi Bolettieri.