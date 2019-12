«Babbi Natale in fuga», torna la terza edizione della corsa benefica

TERMOLI. Terza edizione di "Babbi Natale in fuga" domani 29 dicembre. Ritrovo ore 8 a seguire iscrizioni e partenza alle ore 10. Il circuito si snoderà per le vie del paese e interesserà viale Pietravalle, via Napoli, via Adriatico, via Marchesi Battiloro, via del Progresso, via IV novembre. La gara durerà un’ora o poco pi ... Si richiede la massima collaborazione per la buona riuscita dell’evento e per la sicurezza dei partecipanti, pertanto l’invito, dalle 10 alle 11, è di muoversi in auto solo se strettamente necessario. La gara, non competitiva, ha un fine benefico: il ricavato sarà devoluto in beneficenza al reparto di Pediatria dell'ospedale di Termoli. E allora smaltiamo pandori e panettoni e andiamo tutti a correre.