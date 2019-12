TERMOLI. Tra le tante iniziative intraprese a Termoli per festeggiare degnamente il Natale e tutto il periodo festivo collegato alla festa più bella dell'anno, una degna di nota è quella messa in scena nell'area di servizio Eni di Enzo Cannone. In una casa gonfiabile tutta rossa che rappresenta la casa di Babbo Natale, il padrone di casa al suo interno, interpretato da un Babbo che davvero non ha nulla da invidiare a quello "reale", al secolo Giammarco Cistriani, ha distribuito ai piccoli che gli andavano a far visita abbracci, sorrisi, foto e regalini. Iniziativa molto apprezzata da coloro che transitavano da quell'area, soprattutto dai bambini che trascinavano di forza i loro genitori per fermarsi presso l'abitazione di Papà Noel formato Termolese