Un regalo internazionale sotto l’albero di Termoli Danza

TERMOLI. “Gentile Signora Antonella De Blasiis sono felice di essere collegato con Termoli Danza e dopo aver visionato il suo profilo professionale, ho il piacere di congratularmi con lei per i risultati ottenuti all’interno della comunità della danza. La invito cordialmente a prendere parte al prestigioso Cid, Consiglio Internazionale della Danza presso l’Unesco, organizzazione ufficiale per la Danza nel mondo. Da oggi avrà diritto ad una certificazione internazionale per la sua scuola e per tutti i suoi allievi”. Queste sono state le parole che il Presidente del CID, Consiglio Internazionale della Danza, ha riservato alla scuola di danza termolese. Grande soddisfazione per questo inaspettato premio a riprova che il lavoro fatto a Termoli Danza viene apprezzato da organi competenti e professionisti internazionali del settore. La direttrice artistica, Antonella De Blasiis, con grande orgoglio, vuole dedicare questo riconoscimento a tutti quegli allievi, genitori e insegnanti che sono passati negli anni nella sua scuola e che hanno creduto fino in fondo alle sue potenzialità. Il lavoro svolto con professionalità e passione ripaga sempre dei sacrifici fatti e questo traguardo ne è una dimostrazione.