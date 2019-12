Lupo affianca una macchina sul tratturo, che spavento

PORTOCANNONE. Vincenzo Acciaro, dal suo profilo Facebook, segnala quanto segue: "Alle ore 11.30, percorrendo la strada tratturale brecciata, all'altezza dell"Oleificio Molisano", ho incontrato un lupo che ha percorso 500 metri affiancando la macchina in atteggiamento di attacco. State attenti in zona per i pedoni."