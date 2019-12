A soli 64 anni se ne va il Vigile urbano Vincenzo Glave: cordoglio a Campomarino

CAMPOMARINO. Si è spento nella serata di ieri a soli 64 anni il Vigile urbano Vincenzo Glave, da poco in pensione. L'amministrazione comunale di Campomarino lo ricorda così: «Vincenzo se ne è andato troppo presto, lasciando un vuoto purtroppo incolmabile a Campomarino. Ha ricoperto incarichi importanti e di responsabilità e ha svolto per anni il suo lavoro con dedizione e serietà, una di quelle figure che appartengono in maniera viscerale a una comunità. Non mancherà quindi soltanto ai suoi cari, ai quali l'Amministrazione esprime cordoglio, affetto e vicinanza, ma a tutti i suoi concittadini perché da tutti era stimato e perché la sua vita è stata dedicata al bene comune. Cala un velo di tristezza su Campomarino per la perdita del caro Vincenzo, che però ci lascia in eredità un insegnamento importante per il presente e il futuro: servire e amare la propria comunità come se fosse una grande famiglia. La propria famiglia. Ciao Vincenzo».