Arrivate in Venezuela le medicine inviate dai volontari molisani

CAMPOBASSO. Solidarietà molisana. Arrivate in Venezuela le medicine inviate dai volontari dell’associazione Giuseppe Tedeschi.

Ad annunciarlo sono state Lidia De Sanctis, Roberta Iacovantuono ed Elisabetta Brunetti.

«Il dottor Giovanni Lastoria ci ha inviato il seguente messaggio da Maracay:

“Buongiorno, saluti a tutto il comitato. Voglio informarvi che stamani mi sono arrivate le medicine inviate da Anna Maria, attraverso il direttivo. In questi giorni farò la selezione, classificazione e posteriormente la distribuzione alle famiglie molisane bisognose. Voglio ringraziare il direttivo e il comitato Molise pro Venezuela, Anna Maria Evangelista, Lidia De Sanctis, Michele Petraroia e altri per questa iniziativa, da parte mia metterò tutto il mio impegno e dedizione per far arrivare questi medicinali ai compaesani che soffrono di malattia cronica. Un gran abbraccio a tutti voi e augurandovi un felice anno nuovo”

Tutti noi ringraziamo questo medico del Molise col papà originario di Civitanova del Sannio e la mamma di Toro che da anni assiste e cura in condizioni di estrema difficoltà tante persone malate e povere in Venezuela.

Il suo esempio illumini la strada da percorrere nel nuovo anno per fare in modo che si moltiplichino i gesti di solidarietà, accoglienza umanitaria e aiuto promosso da alcune comunità locali come Monacilioni e si faccia tutti insieme un passo avanti in direzione dell’integrazione sociale, scolastica e lavorativa per chi torna dal Venezuela o arriva da altri paesi del mondo.

Grazie Giovanni!»