TERMOLI. E' stato un 2019 intenso per il Soa, Sindacato Operai Autorganizzati. Molti i temi affrontati e le iniziative di lotta sul territorio molisano, dal mondo del lavoro all'ambiente, dalla salute ai diritti umani.

«Problematiche causate in primis da forme di sfruttamento, stralcio dei diritti, lungaggini burocratiche e cattiva politica a danno di molte persone – affermano dall’organizzazione - il Soa è la base ed è formato da coloro che direttamente subiscono e non vogliono cadere al tappeto, dai luoghi di lavoro alla strada, che amano la loro terra ma con spirito multiculturale e sono contro ogni sistema di ingiustizia sociale, in Molise siamo ormai una solida realtà, non deleghiamo e spesso uniamo le istanze. E' terminato il 2019, augurare il buon anno è riduttivo, continuare a lottare per il cambiamento è obbligatorio. Anno 2020? Avanti un altro!»