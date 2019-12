Bilancio di fine anno del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha convocato una conferenza stampa in programma a Campobasso domani, lunedì 30 dicembre 2019, alle ore 9:30 nella sala adiacente all'aula del Consiglio, in via IV Novembre, 87.

I portavoce faranno il bilancio dell'anno che sta per chiudersi concentrando l'attenzione sulla situazione politica attuale.