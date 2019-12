A Larino Consiglio comunale tra il serio e faceto

LARINO. Consiglio comunale tra il serio e faceto, quello tenutosi lo scorso 23 dicembre a Palazzo Ducale. L’assise civica molto atteso dai cittadini, anche in virtù dell’esposizione mediatica degli argomenti, rifiuti, spazzamento e gestione del sisma, ha richiamato molta attenzione e partecipazione, tanto da avere una nutrita presenza della comunità. Il Consiglio dopo l’approvazione all’unanimità del verbale precedente, si è addentrato nel vivo del contesto con la richiesta di chiarimenti firmata dai 4 consiglieri di minoranza Di Maria, Vizzarri, Mezzapelle e Rainone: chiarimenti in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani derivati dallo spazzamento stradale e in ordine alla gestione porta a porta con evidenza dei risultati ottenuti dal servizio svolto dalla ditta Giuliani Enviroment. Di Maria, nell’esporre l’argomento, ha evidenziato il perpetrare del conferimento di spazzamento urbano presso il plesso dell’istituto scolastico E. Rosano. Ne ha quindi chiesto la motivazione anche in virtù dei costi esosi, circa euro 50.000, 00 ogni 6 mesi, affrontati dall’Ente comunale e soprattutto dopo il sopralluogo effettuato dallo stesso Di Maria e la consigliera Vizzarri alla presenza del presidente del Consiglio Antonio Vesce, nonché Dirigente Scolastico.

Sopralluogo con cui si era concordata un’azione immediata a tutela del sito di pertinenza scolastica. A risposta, il sindaco Giuseppe Puchetti ha riportato, supportato dallo stesso Vesce, lo stato in cui versava la zona menzionata e i locali del plesso adibiti ad una sorta di magazzini comunali, pieni di materiali di ogni genere e la difficoltà del bonificare, motivo per cui è diventata necessaria l’individuazione di un area destinata alle terre di spazzamento ed altro, con la presenza di scarrabili. Zona che, in realtà, è già stata individuata in un’area adiacente al cimitero comunale. Di Maria a risposta asserisce che si doveva evitare a monte una situazione del genere su un sito di pertinenza del plesso Rosano. Aggiungendo altresì, l’affidamento del contratto di smaltimento rifiuti prevede anche il conferimento dei rifiuti di spazzamento stradale, mentre invece, tale servizio è affidato a pagamento ad ulteriore ditta. Le spiegazioni del sindaco sono state: questione legata alla mancanza di personale dipendente e a personale in via di pensionamento, aggiungendo che, in base alla normativa vigente il Comune deve rivolgersi all’Ufficio di Collocamento che però, non garantisce certezze sulle competenze e soprattutto non vi è possibilità di assumere i cittadini. Di Maria, proprio per le inadempienze da contratto della ditta Giuliani nei confronti del Comune di Larino, invita a rivedere gli accordi contrattuali in virtù dei costi esosi a fronte di servizi inefficienti. Il consigliere Mezzapelle nella successiva interpellanza si sofferma, in particolare, sui dati inerenti la raccolta differenziata denunciando la mancanza di comunicazione all’Amministrazione e trasparenza nei confronti dei cittadini, constatato anche che i dati forniti dall’Amministrazione in sede di Consigli appaiono confortanti.

Il sindaco a risposta, deputa la realtà deficitaria alla mancanza di organico dell’Unione dei Comuni. Mezzapelle ribatte ricordando che, in merito all’argomento è stata individuata la figura del Direttore dell’esecuzione del contratto attualmente in carica, invita, quindi, ad una maggiore collaborazione e confronto con la stessa al fine di avere una giusta contezza dell’andamento della raccolta differenziata.

Risposte sempre date dal sindaco e non dall’assessore pertinente. Il consigliere Mezzapelle, ha continuato poi, con una interpellanza inerente lo stato della gara per l’affidamento dei lavori di completamento degli impianti sportivi di contrada Monte Arcano. Il sindaco, a risposta, ha comunicato la chiusura della procedura di gara e di imminente aggiudicazione alla ditta che ha ottenuto il miglior punteggio.

Mezzapelle, ribatte, con alla mano i dati riportati sul verbale inerente la chiusura della gara che, le economie derivanti dal ribasso di gara siano utilizzati per ultimare le opere mancanti ai fini di un completo funzionamento dell’impianto sportivo, già oggetto di una precedente mozione portata in Assise dalla minoranza. Il consigliere Mezzapelle torna con una interpellanza sul delicato argomento del sisma 2018 e l’inagibilità per rischio esterno e contributo autonoma sistemazione, soffermandosi in particolare sulla disparità di trattamento tra i cittadini che si sono trovati a dover lasciare la propria abitazione per rischio esterno. Non essendo soddisfatti dalla risposta dell’assessore Giardino, i consiglieri di minoranza Di Maria, Vizzarri, Mezzapelle e Rainone hanno fatto propria l’interpellanza dello stesso Mezzapelle affrontando, così, l’argomento del sisma 2018: hanno chiesto la trasformazione dell’interpellanza in mozione, chiedendo di presentare il testo. Ai presenti in Consiglio è apparsa subito evidente che, la maggioranza si aspettava pressatura sull’argomento, ma non una compattezza dell’opposizione nel riproporre l’argomento con immediatezza. Tanto la meraviglia, di tutta la maggioranza, da chiedere tempestivamente una sospensione di cinque minuti. Il Consigliere Di Maria ha sottolineato: “Non conoscete il testo della mozione e chiedete la sospensione, leggiamo prima e poi eventualmente sospendiamo”. Una situazione piuttosto buffa che si è conclusa con la lettura della mozione e la sospensione temporanea del Consiglio comunale. Il testo della mozione chiedeva alla Giunta, nelle vesti del Sindaco di riferire in un prossimo Consiglio comunale le verifiche effettuate per ogni richiedente, il rispetto dei requisiti di legge per usufruire del contributo di autonoma sistemazione e qualora tra gli usufruenti vi siano consiglieri o assessori comunali, al fine di garantire la trasparenza amministrativa, di relazionare sullo stato delle pratiche. Infine, per tutte le pratiche non ammesse al contributo, ovvero per le quali il contributo è stato revocato, di riferire se l’Ente ha rilevato violazioni di Legge. Alla riapertura dell’Assise comunale, dopo le verifiche del caso, si è stabilito, come da mozione, di affrontare nel prossimo Consiglio quanto chiesto. Dopo due interpellanze del consigliere Rainone sul posizionamento di rallentatori di traffico in zona Chiesa Santi Martiri e informazioni inerente il polo fieristico, l’Assise si è conclusa con l’approvazione del bilancio e l’approvazione della sottoscrizione di una convenzione Servizio Assistenza Enti Locali (Sael) della Provincia di Campobasso ed il Comune della città di Larino. Un Consiglio comunale che ha disegnato una linea netta orientata alla trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini.