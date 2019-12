TERMOLI. Diramate, proprio a fine anno, le nuove classifiche dei giocatori molisani. In virtù dei risultati ottenuti nel corso del 2019 ogni tennista delle due province è adesso a conoscenza della propria categoria. Il gradino più alto del podio molisano sarà occupato per tutto il 2020 da ben tre giocatori (mai era accaduta una cosa del genere negli ultimi anni): Vittorio Berzo (A.T. Campobasso) ce l’ha fatta in extremis a balzare tra i semi-professionisti. Sarà 2-8 per tutto il 2020 e “coabiterà” sull’ultimo gradino della serie B, con Alberto Mastrangelo (A.T. Termoli) e con Fabrizio Perrella(che è il suo Maestro nel club di Villa De Capoa). Giovanni Di Lullo e Sevan Bottari (A.T. Termoli) rappresentano le piacevoli novità sul gradino più alto di serie C: saranno 3-1 insieme a Lorenzo De Rosa (A.T. Campobasso). Salgono 3-2 Alberto Grassi e Paolo Ciarlariello (entrambi dell’A.T. Campobasso). Su questo step ci sono pure Alessandro Aufiero e Giorgio Rizzi(sempre dell’A.T. Campobasso). Sul terzo gradino della serie C compaiono Edoardo Mascilongo (A.T. Termoli) e Italo Mite(A.T. Campobasso), entrambi arrivano dalla categoria 3-4. Sarà 3-3 anche Maurizio Ialacci che diede energie preziosissime al Montenero dei miracoli di qualche stagione fa. Peppe Scarlatelli(che è il numero uno della Baita) è promosso 3-4 come pure Antonio Morrone (A.T. Campobasso). Gran bagarre sul punto di confine dei “terza”: promossi “3-5” Giuseppe Boccardi (Pol. San Martino in Pensilis), Alessandro Coloccia Jhon Catolino ed Elio Di Lallo (A.T. Campobasso), Antonio Vecchio (A.T. Termoli) e Maris De Michele (A.T. Agnone). Martina De Lucrezia (A.T. Campobasso) è la reginetta del tennis molisano: la giocatrice è stata promossa tra i semi-professionisti di serie B. Sarà, dunque,2-8 per tutto il 2020.