Sulla scalinata di via Belvedere giace stecchito un grosso ratto

TERMOLI. Stavolta la segnalazione la facciamo noi. Percorrendo la scalinata di via Belvedere che porta in via Carlo del Croix, verso il porto di Termoli, giace stecchito un grosso esemplare di ratto. Non immaginiamo la reazione di chi se lo trova davanti, salendo o scendendo la gradinata. Sarebbe meglio rimuoverlo.